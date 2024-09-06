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Эксперт оценил инициативу создания детских сим-карт

Эксперт оценил инициативу создания детских сим-карт

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов оценил инициативу создания детских сим-карт.

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