Эксперт оценил инициативу создания детских сим-карт

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов оценил инициативу создания детских сим-карт.
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