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«Океан будет кишеть ими»: Полковник объяснил, как Россия устроит кошмар США

«Океан будет кишеть ими»: Полковник объяснил, как Россия устроит кошмар США

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу объяснил, как Россия устроит кошмар США.

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