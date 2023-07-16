«Океан будет кишеть ими»: Полковник объяснил, как Россия устроит кошмар США

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу объяснил, как Россия устроит кошмар США.
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