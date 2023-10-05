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Антимонопольщики потребовали снизить стоимость бензина на АЗС

В противном случае ФАС будет расценивать ситуацию как нарушения антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба направила письмо вертикально-интегрированным и независимым автозаправочным станциям о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов.

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