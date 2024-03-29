Беглов доложил Владимиру Путину о развитии туристического кластера в Петербурге

На территории бывшей строительной площадки «Горская» Губернатор Петербурга Александр Беглова доложил президенту Владимиру Путину о развитии туристического кластера на территории бывшей строительной площадки «Горская».
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