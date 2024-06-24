Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    А причем здесь ЭТО? Можно быть троллем, живя в Москве, а можно - патриотом России, живя в Литве или Латвии. Быть патр...Жившие в СССР ник...
  • Natalija Osminina
    Спасибо, Ирина. Я уже решила  ЭТОМУ не отвечать. Поставила Вам плюсик за пост  Серому.Жившие в СССР ник...
  • Вячеслав 5
    Станок который без остановки и контроля печатает в Америке главное его оружие-ДОЛЛАР может стать ненужным во всех стр...Обиделись на сауд...

Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Вашингтон - у вас проблема! Лондон - у вас проблема! Запад - у вас проблема! Притом такая серьёзная проблема, которая может, да что там - наверняка похоронит гегемонию западного мира, поскольку принцип divide et impera (разделяй и властвуй) перестал работать в мировой политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А чем левая сторона Чёрного ПСА, отличается от правой стороны??? ... вот Вот &quot;дьявол&quot; и делится пополам и сам себя предлагает.. в двух образах, и делят население ... как ему ВЫГОДНО!... а это и во Франции, Германии... в Англии и США!... а суть то ОДНА... всё равно ПЁС Чёрный!... это и есть ИХ &quot;демократия&quot;.... и население, этих стран, так же делятся пополам и теряют влияние своё!.... А иудейская стая!... &quot;разделившаяся&quot; (как бы).. Россия-Украина,... та вообще, войну устроила... между близкими, между собой народами!.... а сами не воюют и только, гешефт СВОЙ собирают.
Ответить
6 час.
Алексей Тан
И третий... не &quot;родной&quot;, не пройдёт!... всем в память,  &quot;история&quot; с Тосканом (Франция)... а то что происходит в США, то ЭТО ... всего лишь ШОУ!... имитация &quot;борьбы&quot; партий.... &quot;демократия&quot;.
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Пустышка.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх