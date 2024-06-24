Вашингтон - у вас проблема! Лондон - у вас проблема! Запад - у вас проблема! Притом такая серьёзная проблема, которая может, да что там - наверняка похоронит гегемонию западного мира, поскольку принцип divide et impera (разделяй и властвуй) перестал работать в мировой политике.
Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает
Комментарии
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Алексей Тан
А чем левая сторона Чёрного ПСА, отличается от правой стороны??? ... вот Вот "дьявол" и делится пополам и сам себя предлагает.. в двух образах, и делят население ... как ему ВЫГОДНО!... а это и во Франции, Германии... в Англии и США!... а суть то ОДНА... всё равно ПЁС Чёрный!... это и есть ИХ "демократия".... и население, этих стран, так же делятся пополам и теряют влияние своё!.... А иудейская стая!... "разделившаяся" (как бы).. Россия-Украина,... та вообще, войну устроила... между близкими, между собой народами!.... а сами не воюют и только, гешефт СВОЙ собирают.
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6 час.
Алексей Тан
И третий... не "родной", не пройдёт!... всем в память, "история" с Тосканом (Франция)... а то что происходит в США, то ЭТО ... всего лишь ШОУ!... имитация "борьбы" партий.... "демократия".
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6 час.
Natalija Osminina
Пустышка.
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4 час.
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