Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Алексей Тан

А чем левая сторона Чёрного ПСА, отличается от правой стороны??? ... вот Вот "дьявол" и делится пополам и сам себя предлагает.. в двух образах, и делят население ... как ему ВЫГОДНО!... а это и во Франции, Германии... в Англии и США!... а суть то ОДНА... всё равно ПЁС Чёрный!... это и есть ИХ "демократия".... и население, этих стран, так же делятся пополам и теряют влияние своё!.... А иудейская стая!... "разделившаяся" (как бы).. Россия-Украина,... та вообще, войну устроила... между близкими, между собой народами!.... а сами не воюют и только, гешефт СВОЙ собирают.