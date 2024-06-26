История и археология: Тайно вывезли из Европы в Россию и заперли в монастыре: Кто она - настоящая дочь императрицы Елизаветы I и как сложилась её судьба

Имя самозванки Таракановой прочно вошло в историю как символ обмана, интриг и трагической судьбы. Многие слышали историю красавицы-авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, но мало кто знает о судьбе настоящей княжны.
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