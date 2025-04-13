В Британии у туристов начали изымать сэндвичи

В Великобритании начали конфисковывать у туристов сэндвичи. Об этом сообщила газета Guardian . По данным издания, в Соединенном королевстве вступил силу запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из стран Евросоюза.
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