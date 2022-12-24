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Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе

Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе

Вопрос обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе обсудил президент России Владимир Путин 24 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Азебрайджанской Республики Альхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля «Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — сообщает пресс-служба.

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