Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе

Вопрос обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе обсудил президент России Владимир Путин 24 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Азебрайджанской Республики Альхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля «Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — сообщает пресс-служба.