Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» ЗВО выполняют огневые задачи на Купянском направлении в зоне специальной военной операции

В ходе выполнения боевых задач расчетами САУ применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
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