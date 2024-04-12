Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию

Украина предприняла попытку переложить ответственность за свои деяния на Россию. Об этом 11 апреля заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС.