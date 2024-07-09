Кормье объяснил, как Аспиналл может получить бой с Джонсом: «Том должен уничтожить Блейдса, как он это сделал с Павловичем»

«Представьте, если Том Аспиналл просто снесет Кертиса Блейдса. Какой поднимется шум, чтобы он подрался с Джоном Джонсом? Чтобы это случилось, Аспиналл должен полностью уничтожить Блейдса, как он это сделал с Сергеем Павловичем.