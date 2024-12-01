История тульской преподавательской династии Аслиян

Корреспондент ТН встретился с Мариной Стариной – учителем химии МБОУ - лицей № 2. Она имеет высшую квалификационную категорию и является представителем тульской династии педагогов, общий стаж которой — более 140 лет.
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