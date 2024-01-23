Путин установил статус многодетных семей и меры их поддержки

Согласно указу президента, такой семьей считается семья, имеющая трех и более детейПрезидент Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил, что многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей.
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