Захарова: РФ продолжает оценку ущерба и последствий удара по НПС "Кропоткинская"

В настоящее время Россия продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий, нанесенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии