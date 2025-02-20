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Захарова: РФ продолжает оценку ущерба и последствий удара по НПС "Кропоткинская"

Захарова: РФ продолжает оценку ущерба и последствий удара по НПС "Кропоткинская"

В настоящее время Россия продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий, нанесенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае.

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