Кеннеди-младший призвал Байдена вывести войска США из стран Ближнего Востока

Администрация США должна вывести американские войска из стран Ближнего Востока, если она действительно не стремится к конфликту в регионе, заявил Роберт Кеннеди — младший, намеревающийся участвовать в президентских выборах.
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