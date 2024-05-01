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Боруссия Дортмунд – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 1 мая

Боруссия Дортмунд – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 1 мая

В среду, 1 мая, сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. ➡ Угадывайте результаты матчей Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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