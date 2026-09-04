МЧС обследовало 800 км Амура в поисках пропавшей пары

В Хабаровском крае продолжаются поиски 37-летнего мужчины и 35-летней женщины, пропавших 27 августа на катере по Амуру.
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