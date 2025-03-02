TAC: глубинное государство готовится мстить Трампу

Выволочка, которую устроил Дональд Трамп зарвавшемуся гостю из Украины Владимиру Зеленскому, стала первой за много лет, когда глава Белого дома самым драматическим образом публично сказал «нет» вашингтонскому истеблишменту по внешней политике, или, более неформально, глубинному государству.