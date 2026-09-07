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Татар-информ

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«Я не отвечу, дружище»: Моуринью оставил загадку на матч с «Интером»

«Я не отвечу, дружище»: Моуринью оставил загадку на матч с «Интером»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не стал раскрывать кадровые планы на стартовый матч Лиги чемпионов против миланского «Интера», который состоится завтра, 8 сентября.

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