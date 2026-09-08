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Орловские новости

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Орловец наказан за долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей

Орловец наказан за долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей

Задолженность отца перед двумя детьми превысила 200 тыс. рублей, после чего его привлекли к уголовной ответственности и назначили шесть месяцев исправительных работ.

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