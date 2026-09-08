Орловец наказан за долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей

Задолженность отца перед двумя детьми превысила 200 тыс. рублей, после чего его привлекли к уголовной ответственности и назначили шесть месяцев исправительных работ.
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