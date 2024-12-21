Steak Lovers
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Steak Lovers

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Пельмени без мяса, но этого никто не заметит. Сочный и насыщенный вкус

Пельмени без мяса, но этого никто не заметит. Сочный и насыщенный вкус

Попробуйте приготовить домашние пельмени по секретному рецепту без мяса — они получатся такими вкусными, что никто не заметит, что они вегетарианские! Ингредиенты для теста: Мука - 4 часть Горячая вода - 1 часть Соль - 1 ч л Растительное масло - 0,5 части Для начинки: Чечевица зеленая - 200 гр Рис отварной - 150 гр Лук (обжаренный) - 150 гр Чеснок - 3 убчика Специи: соль, перец, мускатный орех, копченая паприка Лавровый лист для варки Приготовление: 1.

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