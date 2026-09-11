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Разработчики искусственного интеллекта замедляют работы: нейросети выходят из-под контроля человека

Разработчики искусственного интеллекта замедляют работы: нейросети выходят из-под контроля человека

Летом модели уже автономно взламывали инфраструктуру платформы по машинному обучению. Тогда разработчики уже говорили о приостановке некоторых процессов обучения из-за соображений безопасности.

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