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Норман Пауэлл о «Хит»: «Переход игрока уровня таланта поколения делает команду претендентом»

Экс-игрок «Майами» Норман Пауэлл считает, что усиление в межсезонье-2026, включая переход Янниса Адетокумбо , сделает команду одним из фаворитов чемпионата.

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