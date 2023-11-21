Аналитический отчет “Страхование в сфере автомобильных грузоперевозок”

Сообщество руководителей логистики, качества и цепей поставок фармацевтической отрасли SCM Pharm открывает доступ к Исследованию по Рискам транспортных компаний при перевозке дорогостоящих фармацевтических грузов.
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