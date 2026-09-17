Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

40-летние сотрудники более готовы к переменам, чем их коллеги помладше Большинство россиян считают подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере в период от 30 до 39 лет, показало исследование сервисов "Одноклассники" и "Работа.
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