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В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

ВС Румынии подняли 4 истребителя в воздух этой ночью ввиду оповещения о нарушении воздушного пространства страны малой целью, пишет издание «РИАН», ссылаясь на пресс-представительство министерства обороны государства.

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