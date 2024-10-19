В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

ВС Румынии подняли 4 истребителя в воздух этой ночью ввиду оповещения о нарушении воздушного пространства страны малой целью, пишет издание «РИАН», ссылаясь на пресс-представительство министерства обороны государства.
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