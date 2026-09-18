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Секрет бунта против искусственного интеллекта раскрыт

Секрет бунта против искусственного интеллекта раскрыт

 «Спасайся кто может!» — примерно в такой атмосфере живет сейчас американский бигтех, особенно та его часть, что обслуживает сферу ИИ.

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