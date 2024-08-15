Эхо Священного союза. Спасет ли Россия Европу

Венский конгресс. Картина художника Изабе Жана-Батиста Назад в Средневековье, но с чемоданом либеральных идей Происходящие ныне в Поднепровье события напоминают последний гвоздь, вбиваемый в крышку гроба Ялтинско-Потсдамской системы – второго, по определению выдающегося мыслителя В.