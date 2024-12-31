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Гастроэнтеролог заявила, что на новогоднем столе алкоголь будет самым вредным продуктом

Гастроэнтеролог заявила, что на новогоднем столе алкоголь будет самым вредным продуктом

Однозначно вредным продуктом на новогоднем столе может быть только алкоголь, так как у него нет безопасной дозы.

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