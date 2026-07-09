По копеечке с поляка. Миф о братстве Польши с Украиной треснул по всем швам

Скандал, вспыхнувший в Польше после того, как вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак обвинил правительство (и, в частности, министерство обороны) в тайной передаче Украине ракет Patriot, привел к совершенно неожиданным последствиям.
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