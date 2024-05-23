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Врач Умнов напомнил о важности мытья рук фоне распространения варианта ковида FLiRT

Врач Умнов напомнил о важности мытья рук фоне распространения варианта ковида FLiRT

В мире распространяется новый вариант коронавируса под названием FLiRT. На фоне этого не стоит забывать почаще мыть руки, сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.

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