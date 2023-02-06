В Польше начали унижать украинцев

В Польше замечены плакаты против Украины с надписью «Это не наша война». Об этом со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского сообщает издание naTemat.
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