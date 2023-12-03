Сергачев вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Российский защитник "Тампы-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев после матча с "Даллас Старз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попал в число худших игроков сезона по показателю полезности.
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