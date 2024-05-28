Почему стоит выстраиваться в очередь, чтобы сесть на самолет как можно раньше

Автор статей о путешествиях Бен Грунтовых водах считает, что многие пассажиры испытывают стресс при посадке в самолет из-за увеличения числа людей, которые предпочитают путешествовать только с ручной кладью.
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