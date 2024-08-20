Армянский коньяк оказался под пристальным вниманием экспертов по контрафакту

В России выявлены нарушения в составе армянского коньяка, продаваемого на территории страны. По данным исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт», в половине образцов вместо коньячного дистиллята используется неустановленный спирт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии