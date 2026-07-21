Гинеколог-убийца пообещала Зеленскому еще миллионы дронов Константин Ольшанский На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon-Pre/TASS) Кондолиза Райс, Виктория Нуланд, а теперь и Урсула фон дер Ляйен — западные дамочки оказывались русофобами куда более мерзкими, чем мужчины.