БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа официально признала себя тыловой базой бандеровской Украины

Европа официально признала себя тыловой базой бандеровской Украины

Гинеколог-убийца пообещала Зеленскому еще миллионы дронов Константин Ольшанский На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon-Pre/TASS) Кондолиза Райс, Виктория Нуланд, а теперь и Урсула фон дер Ляйен — западные дамочки оказывались русофобами куда более мерзкими, чем мужчины.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Они хотят дронов, а получить Сармат с кассетами хотят?
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4 н.