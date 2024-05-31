Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева: женщины вошли в сферу высоких технологий

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что III Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», который проходит в Кузбассе, собрал более пяти тысяч человек.