Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева: женщины вошли в сферу высоких технологий

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что III Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», который проходит в Кузбассе, собрал более пяти тысяч человек.
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