КП: Петра Чернышева не пощадили после похорон Заворотнюк

Безутешный супруг Анастасии Заворотнюк стал жертвой мошенников. Ровно на следующий день после похорон знаменитой актрисы, от имени ее скорбящего мужа Петра Чернышева начали поступать просьбы о финансовой помощи, сообщает kp.
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