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Россияне наконец дождутся? Госдума планирует поставить на место УК

Россияне наконец дождутся? Госдума планирует поставить на место УК

В России готовится новый механизм госрегулирования управляющих компаний. Планируется установить экономически обоснованный размер оплаты за услуги по содержанию общего имущества аналогично регулируемым тарифам на коммунальные услуги.

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Комментарии
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Лариса
Давно пора заняться коммуналкой
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