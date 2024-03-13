Россияне наконец дождутся? Госдума планирует поставить на место УК

В России готовится новый механизм госрегулирования управляющих компаний. Планируется установить экономически обоснованный размер оплаты за услуги по содержанию общего имущества аналогично регулируемым тарифам на коммунальные услуги.
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