Более 1000 единиц снегоуборочной техники подготовили в Новосибирской области

В Новосибирской области завершается подготовка к зимнему содержанию областных автомобильных дорог. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер совместно с представителями Территориального управления автомобильных дорог 2 ноября проконтролировал готовность снегоуборочной техники и заготовку противогололедных материалов к предстоящему сезону.