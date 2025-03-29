Американский миллиардер, Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предсказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера, который уходит в забвение, исчезает, когда никого больше не интересует и его никуда не приглашают.