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Миллиардер Сакс предрек Зеленскому забвение как капризному актеру Голливуда

Миллиардер Сакс предрек Зеленскому забвение как капризному актеру Голливуда

Американский миллиардер, Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предсказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера, который уходит в забвение, исчезает, когда никого больше не интересует и его никуда не приглашают.

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