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Российские саперы полностью заблокировали Красный Лиман

Российские саперы полностью заблокировали Красный Лиман

Александр Полегенько/ТАСС Взвод специального минирования 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" полностью заблокировал подступы противника к Красному Лиману в ДНР.

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