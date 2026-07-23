Российские саперы полностью заблокировали Красный Лиман

Александр Полегенько/ТАСС Взвод специального минирования 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" полностью заблокировал подступы противника к Красному Лиману в ДНР.
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