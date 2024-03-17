Замминистра Котова: частота передачи ВИЧ от матери к ребенку снизилась в 10 раз

Распространенность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России снизилась с 15% до 1,5%. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на открытии Центра развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей на базе Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава России в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии