Замминистра Котова: частота передачи ВИЧ от матери к ребенку снизилась в 10 раз

Распространенность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России снизилась с 15% до 1,5%. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на открытии Центра развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей на базе Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава России в Санкт-Петербурге.