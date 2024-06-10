«Дикая мята» представила полный гид по фестивалю

6+ До самого ожидаемого open-air* – "Дикой Мяты" – осталась неделя. Уже через 7 дней — 14-16 июня на легендарном фестивальном поле в Тульской области гостей будет ждать музыкальный город с шестью сценами, четырьмя палаточными лагерями, территорией детства, пространством красоты и здоровья Green Age*, бесплатной питьевой водой, спортивными площадками, развлечениями для взрослых и детей.