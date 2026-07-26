Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

фото: пресс-служба ЕР Граждане России направили в новую Народную программу «Единой России» около трёх миллионов инициатив, причём эта цифра уже превзошла результат 2021 года, а приём предложений продолжается.
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