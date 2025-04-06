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Царьград

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Трагедия в Республике Корея: пилот погиб при тушении лесного пожара

Трагедия в Республике Корея: пилот погиб при тушении лесного пожара

Пилот вертолета погиб при крушении во время тушения лесного пожара рядом с городом Тэгу, Республика Корея.

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