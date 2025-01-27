Гинцбург пояснил, когда первые пациенты начнут получать онковакцину

Гинцбург: первые пациенты начнут получать онковакцину уже в этом сентябре Первые пациенты начнут получать лечение онковакциной в сентябре этого года, заявил в беседе с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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