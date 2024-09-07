Дотком назвал слова главы Пентагона Остина о ракетах для ВСУ отступлением США

Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком назвал заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России отступлением США.
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