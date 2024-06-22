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Три четвертьфинала в Берлине закончились отказами игроков топ-10

Три четвертьфинала в Берлине закончились отказами игроков топ-10

Онс Жабер снялась с четвертьфинала в Берлине против Коко Гауфф из-за болезни – 6:7(9). После первого сета туниске мерили температуру.

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