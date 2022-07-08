Партию немаркированной табачной продукции на сумму более 6 млн рублей изъяли полицейские в Калужской области

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области установлены двое местных жителей, 1972 и 1967 года рождения, подозреваемых в незаконном хранении с целью сбыта немаркированных табачных изделий.

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